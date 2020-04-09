Российский боксер Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Украинский боксер Александр Гвоздик может второй раз встретиться с россиянином Артуром Бетербиевым. Чемпион мира по версиям WBC и WBA готов дать реванш украинцу.

Россиянин заявил, что его интересуют большие бои. Поэтому, по словам Бетербиева, он встретится с Гвоздиком, если тот снова станет чемпионом мира.

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Обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так... Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем. Для меня это тоже будет интересно. Хотя я с ним боксировал дважды. В любителях я его побеждал и в профессионалах,

– сказал Артур в интервью Sport-express.ru.

Бетербиев убеждает, что сейчас смысла проводить реванш с Гвоздиком нет.

"Но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", – добавил Артур.

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Как завершись бой Гвоздика и Бетербиева

Боксеры встретились 19 октября 2019 года. Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Пояс WBC принадлежал Гвоздику.

Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде Артур трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Поражение стало первым для Гвоздика в профессиональной карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. За поединок оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов.

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