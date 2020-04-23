Российский боксер Маскаев рассказал, как победил Кличко: Он был проходным соперником

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев в 1990 году победил украинца Виталия Кличко. Спортсмены встретились в полуфинале чемпионата вооруженных сил СССР в Ташкенте. Маскаев победил досрочно.

В интервью ютуб-каналу "Ушатайка" Маскаев вспомнил свою победу над Виталием Кличко. По словам россиянина, тогда Кличко был проходным соперником для него.

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"Я был в ударе и хорошо чувствовал себя морально. Для меня в то время Кличко был никто. Уже потом Виталий начал выигрывать и подниматься. А в то время он был проходным соперником. Я прошел его в первом раунде. Помню, что два раза попал по нему, сбил его с ног. Даже рефери Кокошкин не считал", – рассказал Олег.

По словам россиянина, тренер Кличко выбросил на ринг полотенце, что означало поражение украинца.

"Он понял, что ему там делать со мной ничего. Поэтому бой и остановили", – сказал Олег.

Кроме того, российский боксер поставил под сомнение возможную травму Кличко.

"Виталий говорит, что сломал руку. Как он мог сломать руку, если ни разу не нанес удар? Из угла в угол летал, а потом два раза подсел на задницу. Надо было открывать счет, но Кокошкин сказал, что я бью открытой рукавицей. Как открытой варежкой, когда он на заднице сидит?

Затем полотенце выбросили, и бой был остановлен. Я тогда был уже неоднократным чемпионом Спортивного клуба армии. В том году в очередной раз победил", – резюмировал Маскаев.

Что известно о Маскаеве?

Бывший российский боксер, выступавший в тяжелой весовой категории. Чемпион мира по версии WBC (2006-2008). Всего провел 46 поединков, одержал 39 побед и 7 раз терпел поражения.

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