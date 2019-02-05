Российский боксер не хочет боксировать с Гвоздиком, который начал подготовку к следующему бою

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Ковалев не хочет боксировать с Гвоздиком
Ковалев не хочет боксировать с Гвоздиком / GETTY IMAGES

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев признался, что не хотел бы боксировать с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком.

Ковалев заявил, что он с Гвоздиком хорошие товарищи, поэтому хотел бы избежать поединка.

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"Не хотелось бы конечно. Мы хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег. С поясом бои продаются намного дороже. Тем более мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были бы интересны всем", – цитирует Ковалева "Советский спорт".

Также россиянин рассказал о дальнейших карьерных планах, исключив переход в первый тяжелый вес.

"Я маленький. С Сашей Усиком стоял в парах и понял, что я маленький в этом весе. Мысли такие были. Но 91,5 кг – мой вес без тренировок. Когда начинаю тренироваться, вешу 90, а там ребята "гоняют" со 100 кг, а то и больше. Пять-шесть раундов еще потяну, а потом? Они тяжелее меня и сильнее физически. Не хватает в профессиональном боксе промежуточной категории между полутяжелым и первым тяжелым весом, в районе 85 кг. Она напрашивается. Разница между категориями – 11 кг, хотя между другими дивизионами разница 1,5-3 кг. Немножко несправедливо", – отметил Ковалев.

Российский боксер Сергей Ковалев в субботу, 2 февраля, вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Единогласным решением судей он победил Элейдера Альвареса.

В то же время украинец Александр Гвоздик начал подготовку к первой защите титула.

О старте тренировочного лагеря спортсмен сообщил в своем Instagram, опубликовав совместное фото с тренером Тедди Атласом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official camp started. @teddy_atlas

Допис, поширений Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

 

Известно, что поединок Гвоздика состоится 30 марта в Филадельфии, однако имя его будущего оппонента до сих пор не определено.

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Теги: Спорт Александр Гвоздик Бокс
Источник: 24 Канал
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