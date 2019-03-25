Российский боксер получит пояс Усика и уже готовится провести защиту

Российский боксер Денис Лебедев в ближайшее время станет полноправным обладателем титула чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе, которым владеет абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик.

В команде россиянина уже думают о том, против кого Лебедев будет защищать титул.

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"Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом", – цитирует менеджера Лебедева Вадима Корнилова rsport.ria.ru.

Промоутерские торги по бою Усик – Лебедев назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тыс. долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% – россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.

39-летний Лебедев на профессиональном ринге провел 34 боя. 32 – выиграл (23 нокаутом), 2 – проиграл. В декабре 2016-го Лебедев уступил по очкам Мурату Гассиеву, которого Усик победил в Москве.

В то же время Усик уже договорился о поединке в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамой. Ожидается, что бой состоится 18 мая в Чикаго (США).

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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