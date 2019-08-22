Российский боксер согласился стать первым соперником Усика в супертяжелом весе

369 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Российский супертяжеловес Андрей Федосов (31-3, 25 КО) согласился на бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).

Об этом сообщает boxingscene.com.

Читайте также: Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео

Команда Федосова сначала отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести другой бой в октябре, но теперь изменила свое решение.

Бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым может состояться 12 октября в Чикаго, а его трансляция пройдет в прямом эфире на DAZN.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец победил Андрея Князева (16-7, 9 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Читайте также: Британский боксер оспорил право Усика драться за титул WBO: известно решение

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

blog_ava
Курс валют на 22 августа: евро и доллар прибавляют в цене
сегодня
1341
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
сегодня 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
25
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4467
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5009
Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
сегодня 12:22 Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
82
Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
сегодня 11:45 Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук