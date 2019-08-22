Российский боксер согласился стать первым соперником Усика в супертяжелом весе

Российский супертяжеловес Андрей Федосов (31-3, 25 КО) согласился на бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).

Об этом сообщает boxingscene.com.

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Команда Федосова сначала отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести другой бой в октябре, но теперь изменила свое решение.

Бой между Александром Усиком и Андреем Федосовым может состояться 12 октября в Чикаго, а его трансляция пройдет в прямом эфире на DAZN.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец победил Андрея Князева (16-7, 9 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию якобы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

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Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.