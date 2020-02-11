Российский борец жутко сломал шею, проводя силовой прием – видео (18+)
На открытом "Кубке мира по грэпплингу", который проходит в Санкт-Петербурге, один из борцов во время приема сломал шею.
Борец по имени Пайзутдин Алиев, проводя силовой прием, сломал себе шею. По имеющейся информации, спортсмен остался жив, но у него парализованы руки и ноги.
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Российский боец сломал шею, проводя силовой прием: смотрите видео (18+)
Сейчас Пайзутдин Алиев находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. У него диагностирован перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.
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