Российский борец жутко сломал шею, проводя силовой прием – видео (18+)

На открытом "Кубке мира по грэпплингу", который проходит в Санкт-Петербурге, один из борцов во время приема сломал шею.

Борец по имени Пайзутдин Алиев, проводя силовой прием, сломал себе шею. По имеющейся информации, спортсмен остался жив, но у него парализованы руки и ноги.

Смотрите также: Боец получил перелом руки, вывих плеча и локтя, но решил не сдаваться: видео

Российский боец сломал шею, проводя силовой прием: смотрите видео (18+)

Сейчас Пайзутдин Алиев находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. У него диагностирован перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.