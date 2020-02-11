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Российский борец жутко сломал шею, проводя силовой прием – видео (18+)

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Пайзутдин Алиев травмировался / Коллаж

На открытом "Кубке мира по грэпплингу", который проходит в Санкт-Петербурге, один из борцов во время приема сломал шею.

Борец по имени Пайзутдин Алиев, проводя силовой прием, сломал себе шею. По имеющейся информации, спортсмен остался жив, но у него парализованы руки и ноги.

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Российский боец сломал шею, проводя силовой прием: смотрите видео (18+)

Сейчас Пайзутдин Алиев находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе. У него диагностирован перелом позвоночника в шейном отделе и сильный ушиб.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Смешанные единоборства
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