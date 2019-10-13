Российский чемпион WBA хочет боя с Гвоздиком

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол защитил титул в поединке против Ленина Кастильо. Боксеры встретились в главном событии вечера бокса на Wintrust Arena, Чикаго (США).

В андеркате поединка Белов – Кастильо выступил Александр Усик. Украинец дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна.

Смотрите также: В 2011 году Усик эффектно победил Бетербиева, с которым сразится Гвоздик: видео

Победа Бивола

Бивол также сумел одержать победу в Чикаго, но не слишком зрелищно. Представитель России победил доминиканца единогласным решением судей – 120: 107 и дважды 119:108.

Белов – Кастильо видеообзор боя

После поединка Бивол заявил, что хотел бы встретиться с победителем поединка Александр Гвоздик – Артур Бетербиев, или Сауль Альварес – Сергей Ковалев.

Я хочу драться с победителем боя Гвоздик – Бетербиев или Канело – Ковалев. Я могу бороться с ними сейчас, потому что сегодня выиграл. Почему я не могу получить победителя боя Гвоздик – Бетербиев? Мы в одном дивизионе,

– цитирует Бивола boxingscene.com.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?

Поединок состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять два чемпионских титула в полутяжелом весе.

Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом – IBF россиянин Артур Бетербиев. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

Читайте также: Импровизация: почему дебют Усика не впечатлил

Гвоздик завоевал титул WBC в полутяжелом 1 декабря 2018 года. В Канаде украинец нокаутировал Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии провёл первую защиту титула и уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев получил титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлинг в бою за вакантный пояс IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 года техническим нокаутом одолел Радивой Калайджича.

Ковалев – Альварес

Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев проведут поединок 2 ноября. Этот бой будет за титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет Ковалев.

Альварес является чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе. Ради поединка с Ковалевым мексиканец поднялся в весовой категории.