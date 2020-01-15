Российский чемпион WBA провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провал допинг-тест. Федерация бокса России проводит собственное расследование результатов допинг-контроля Беспутина.

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

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28-летний российский боксер провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.

Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал вакантный титул WBA, выиграв у Раджаба Бутаева решением судей.

Мы уже начали рассмотрение, будем смотреть. Запросили документы, чтобы узнать, что он принял. Будем поддерживать его, но надо разобраться, мы за чистый спорт, нужно добиться справедливости и узнать, что же там произошло,

– заявил Кремлев.

Кремлев поддержал раскрытие допинг-пробы "Б". "Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет ясно, будем раскрывать пробу "Б" или нет. Что там, в каких дозах и все остальное", – добавил он.

Что известно о Беспутине?

На счету боксера 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала.

В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.

Видео боя, в котором Беспутин завоевал титул WBA