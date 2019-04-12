Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео

Очередной российский футболист попал в скандал с дракой. На этот раз – игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев. Футболист на своем Mercedes чуть не сбил пешехода, когда пытался проехать на красный сигнал светофора. А после этого избил его, сломав нос. Пострадавшим оказался гражданин США.

Инцидент произошел еще 10 апреля. Аяз Гулиев на своем автомобиле пытался проехать на красный свет по Краснопрудной улице в Москве. При этом он не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого он вступил в драку с потерпевшим. Футболист сначала вышел из машины, ударил пешехода и вернулся к авто. Однако ему этого оказалось мало, и он еще раз вышел из своего Mercedes и побил американца. У него впоследствии диагностировали перелом костей носа. Видео драки попало на видео камер наблюдения.

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Видео драки игрока "Спартака" Аяза Гулиева с пешеходом

Видео с камер: футболист «Спартака» Аяз Гулиев избивает пешехода, который помешал проехать ему на «красный».



Бьёт раз, уходит, потом возвращается и начинает избивать по-настоящему. Наказывает. pic.twitter.com/bXGu2edwwP — baza (@bazabazon) 11 квітня 2019 р.

После того, как видео было опубликовано, против Аяза Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.12 КоАП РФ ( "проезд на запрещающий сигнал светофора"), которая влечет за собой штраф в размере одной тысячи рублей.

На сайте "Спартака" со временем заявили, что стороны конфликта уладили дело, и американец не имеет претензий к футболисту. Хотя сам клуб решил применить к Гулиеву жесткие дисциплинарные санкции. Сам футболист уже попросил прощения за то, что произошло