Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео

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Аяз Гулиев
Аяз Гулиев

Очередной российский футболист попал в скандал с дракой. На этот раз – игрок московского "Спартака" Аяз Гулиев. Футболист на своем Mercedes чуть не сбил пешехода, когда пытался проехать на красный сигнал светофора. А после этого избил его, сломав нос. Пострадавшим оказался гражданин США.

Инцидент произошел еще 10 апреля. Аяз Гулиев на своем автомобиле пытался проехать на красный свет по Краснопрудной улице в Москве. При этом он не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого он вступил в драку с потерпевшим. Футболист сначала вышел из машины, ударил пешехода и вернулся к авто. Однако ему этого оказалось мало, и он еще раз вышел из своего Mercedes и побил американца. У него впоследствии диагностировали перелом костей носа. Видео драки попало на видео камер наблюдения.

А вы знали, что скандальный экс-футболист сборной России Мамаев сыграл матч за тюремные команды?

Видео драки игрока "Спартака" Аяза Гулиева с пешеходом

После того, как видео было опубликовано, против Аяза Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.12 КоАП РФ ( "проезд на запрещающий сигнал светофора"), которая влечет за собой штраф в размере одной тысячи рублей.

На сайте "Спартака" со временем заявили, что стороны конфликта уладили дело, и американец не имеет претензий к футболисту. Хотя сам клуб решил применить к Гулиеву жесткие дисциплинарные санкции. Сам футболист уже попросил прощения за то, что произошло

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Теги: Аварии и ДТП Новости Спорта Спорт Футбол Новости России
Источник: 24 Канал
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