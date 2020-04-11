Российский футболист пробил ногой рекламный щит и застрял в нем: фото и видео курьеза
Единственный футбольный чемпионат, который продолжается, – в Беларуси. Отмечается он не только красивыми голами, но и курьезными моментами с участием футболистов.
Так произошло и в матче между "Слуцком" и "Витебском". Российский нападающий хозяев Артем Сердюк, который вышел на замену уже в компенсированное арбитром время, не сумел достать мяч, который покинул поле. Да и сам футболист не рассчитал скорость, и остановился уже в рекламном щите. Игрок думал, что сумеет от него отбиться, но его нога пробила щит.
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Футболисту нужно было потратить определенное время, чтобы освободиться из этой ловушки. А матч так и закончился вничью 1:1.
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