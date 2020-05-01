Российский футболист устроил ДТП, пытаясь скрыться от полицейской погони: видео

Бывший полузащитник молодежного состава "Барселоны" Амир Натхо, который выступает сейчас за эстонский "Нымме Калью", оказался фигурантом скандального ДТП в Краснодаре.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

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Однако в машине находился футболист майкопской "Дружбы" Алан Хаконов. Сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться, но он попытался оторваться от них. Погоня завершилась массовой аварией, а Хаконов был задержан.

Стоит отметить, что на автомобиле установлен номер, который числится за автомобилем Mercedes. Владелец номера неоднократно жаловался в полицию на то, что ему приходят необоснованные штрафы, но в ГИБДД никаких мер не предпринимали.

Видео аварии

23-летний Натхо ранее выступал за майкопскую "Дружбу", "Барселону В", ЦСКА, "Краснодар-2", "Локомотив", "Вииторул", БАТЭ и "Евпаторию". Амир является двоюродным братом известного футболиста Натхо, который выступает за сборную Израиля.

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