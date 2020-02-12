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Российский футболист выложил скандальное фото с парикмахером-азиатом и подписью "коронавирус"

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Дмитрий Тарасов / ФК "Локомотив"

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов отличился неоднозначной публикацией в Instagram.

32-летний Тарасов выложил фото из барбершопа с парикмахером азиатской внешности. "Коронавирус", – подписал публикацию футболист и стрелочками указал на мужчину.

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Эта фотография сразу же облетела все СМИ и распространилась в соцсетях. Когда футболист понял, что он снова оказался в центре скандала, он попытался оправдаться, сказав, что это была шутка с его другом.

За последнее время это уже не первый скандал, в который попадает Тарасов. В ноябре прошлого года он говорил, что "женщина может получить леща, пока не беременна", хотя после объяснил, что это было шуткой. А в январе Дмитрий приветствовал молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира, хотя россияне тот матч проиграли.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Коронавирус 2020 Новости Спорта Спорт Футбол
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