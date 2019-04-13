Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео

56 Читати новину українською
Максим Левин
Максим Левин / ФК "Зенит"

В субботу, 13 апреля, в поединке молодежного первенства России между питерским "Зенитом" и "Анжи" из Махачкалы был забит сумасшедший автогол.

Игрок питерского клуба Максим Левин с 30 метров решил вернуть мяч вратарю, но круглый пролетел мимо вратаря.

Читайте также: Итальянский вратарь отметился забавным автоголом в сезоне: видео

В оставшееся время "Зениту" удалось исправить собственную ошибку и выиграть поединок – 4:1. При этом третий мяч в составе питерцев забил именно Левин.

Ранее спорт 24 писал, что игрок голландского футбольного клуба "Фейеноорд" Свен ван Бек установил историческое антидостижение за свой клуб. Защитник за 106 матчей шесть раз забивал гол в собственные ворота.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Макрон по-украински: как на приезд Зеленского отреагировала французская пресса
сегодня
2519
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
сегодня 18:22 Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео
56
Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
сегодня 16:48 Сборная Украины по футболу хочет провести спарринг перед отбором к Евро-2020: кто соперник
60
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
13325
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
57
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
457
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук