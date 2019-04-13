Российский футболист забил забавный гол с 30 метров в собственные ворота: видео

В субботу, 13 апреля, в поединке молодежного первенства России между питерским "Зенитом" и "Анжи" из Махачкалы был забит сумасшедший автогол.

Игрок питерского клуба Максим Левин с 30 метров решил вернуть мяч вратарю, но круглый пролетел мимо вратаря.

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В оставшееся время "Зениту" удалось исправить собственную ошибку и выиграть поединок – 4:1. При этом третий мяч в составе питерцев забил именно Левин.

Ранее спорт 24 писал, что игрок голландского футбольного клуба "Фейеноорд" Свен ван Бек установил историческое антидостижение за свой клуб. Защитник за 106 матчей шесть раз забивал гол в собственные ворота.

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