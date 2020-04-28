Российский хоккеист едва не убил людей в Англии из-за халатности
Бывший хоккеист ряда клубов КХЛ Николай Лемтюгов, который выступает за английский "Шеффилд Стилерс" попал в неприятную историю в английском Шеффилде.
Об этом сообщает examinerlive.co.uk.
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У автомобиля, арендованного хоккеисту клубом, отказал ручной тормоз, и он скатился вниз с горки, врезавшись в группу шеффилдских учеников. Один из пешеходов позже рассказал, что попытался запрыгнуть в некрытую машину, чтобы поставить ее на тормоз, однако обнаружил, что он уже приведен в действие.
Троих пострадавших доставили в больницу. Полицейские отпустили хоккеиста после расследования.
Ранее 34-летний Лемтюгов приумножил свою популярность среди поклонников команды "Шеффилд Стилерс", когда после одного из матчей команды натянул на лицо маску Владимира Путина.
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