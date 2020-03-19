24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Российский хоккеист клуба НХЛ заразился коронавирусом – СМИ

- Читати новину українською

Российский защитник клуба НХЛ "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Бизнес Online". В данный момент в клубе проводятся тесты игроков.

Читайте также Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

Ранее пресс-служба канадской команды объявила о том, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Его имя не называлось, но сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Таким образом, Зайцев стал первым хоккеистом в НХЛ, у которого было обнаружено заболевание.

  • НХЛ приостановила регулярный чемпионат сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, когда матчи возобновятся, точно неизвестно.
  • В прессе появлялась информация о том, что НХЛ может восстановить чемпионат в середине мая, в таком случае сезон вместе с розыгрышем Кубка Стэнли завершится в июле. 

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Лунный календарь стрижек на март: полезные советы
сегодня
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Новости России Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 17:55 Как украинские спортсмены и клубы поддержали борьбу с коронавирусом
Ігор Саджениця
18 марта 11:47 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 15:49 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 15:43 Испанский комментатор превратил приготовление какао в финал Лиги чемпионов – забавное видео
Юрій Семенюк
сегодня 14:57 Элина Свитолина поделилась видео, как поддерживать физическую форму во время карантина
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук