Российский хоккеист клуба НХЛ заразился коронавирусом – СМИ

Российский защитник клуба НХЛ "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Бизнес Online". В данный момент в клубе проводятся тесты игроков.

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Ранее пресс-служба канадской команды объявила о том, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Его имя не называлось, но сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме.

Таким образом, Зайцев стал первым хоккеистом в НХЛ, у которого было обнаружено заболевание.

НХЛ приостановила регулярный чемпионат сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, когда матчи возобновятся, точно неизвестно.

В прессе появлялась информация о том, что НХЛ может восстановить чемпионат в середине мая, в таком случае сезон вместе с розыгрышем Кубка Стэнли завершится в июле.

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