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Российский хоккеист НХЛ едва не нокаутировал соперника во время матча – видео

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Драка во время матча НХЛ / Скриншот

В очередном туре НХЛ "Нэшвилл" проиграл "Бостону" со счетом 2:6. Этот поединок запомнился любителям хоккея не только огромным количеством шайб, но и яркой дракой.

В середине третьего периода 22-летний Яков Тренин и 42-летний Здено Хара решили выяснить отношения прямо на площадке. В результате стычки, двухметровый ветеран едва не оказался в нокауте.

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Вратарь хоккейного клуба "Нью-Джерси Девилс" Маккензи Блэквуд во время игры против "Айлендерс" потерял несколько зубов. Шайба попала ему в защитную маску.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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