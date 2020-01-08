Российский хоккеист НХЛ едва не нокаутировал соперника во время матча – видео

В очередном туре НХЛ "Нэшвилл" проиграл "Бостону" со счетом 2:6. Этот поединок запомнился любителям хоккея не только огромным количеством шайб, но и яркой дракой.

В середине третьего периода 22-летний Яков Тренин и 42-летний Здено Хара решили выяснить отношения прямо на площадке. В результате стычки, двухметровый ветеран едва не оказался в нокауте.

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Вратарь хоккейного клуба "Нью-Джерси Девилс" Маккензи Блэквуд во время игры против "Айлендерс" потерял несколько зубов. Шайба попала ему в защитную маску.