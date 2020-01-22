Российский хоккеист подло сбил арбитра – видео

Хоккеист российского "Амура" Максим Игнатович грубо нарушил правила во время матча КХЛ с китайским клубом "Куньлунь". Хоккеист "Амура" в третьем периоде сбил не игрока команды-соперницы, а судью.

В момент, когда китайская команда переходила в контратаку, Игнатович остался наедине в защите. Россиянин быстро начал смещаться в центр и зацепил рефери.

Смотрите также: Юный российский хоккеист грубо сбил соперника, а второго отправил в нокаут во время матча – видео

По результатам инцидента Игнатович заработал двухматчевую дисквалификацию.

Видео инцидента

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ расценил действия россиянина как намеренное нарушение правил против судьи. Он также заплатит штраф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 21 января. "Куньлунь" выиграл со счетом 4:2.

Что такое КХЛ? Континентальная хоккейная лига – открытая международная хоккейная лига в Евразии. С сезона 2008/09 лига заменила чемпионат России. Победитель чемпионата КХЛ получает главный трофей лиги – "Кубок Гагарина".