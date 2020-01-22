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Российский хоккеист подло сбил арбитра – видео

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Максим Игнатович / twitter.com/hcsibir

Хоккеист российского "Амура" Максим Игнатович грубо нарушил правила во время матча КХЛ с китайским клубом "Куньлунь". Хоккеист "Амура" в третьем периоде сбил не игрока команды-соперницы, а судью.

В момент, когда китайская команда переходила в контратаку, Игнатович остался наедине в защите. Россиянин быстро начал смещаться в центр и зацепил рефери.

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По результатам инцидента Игнатович заработал двухматчевую дисквалификацию.

Видео инцидента

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ расценил действия россиянина как намеренное нарушение правил против судьи. Он также заплатит штраф.

Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся 21 января. "Куньлунь" выиграл со счетом 4:2.

Что такое КХЛ? Континентальная хоккейная лига – открытая международная хоккейная лига в Евразии. С сезона 2008/09 лига заменила чемпионат России. Победитель чемпионата КХЛ получает главный трофей лиги – "Кубок Гагарина".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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