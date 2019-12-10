Российский клуб дисквалифицировали из чемпионата: баскетболисты сыграли "странный" матч – видео

В России решили довольно жестко наказать баскетбольный клуб "Арсенал". Его дисквалифицировали из чемпионата из-за подозрительного матча.

Причиной стала концовка встречи в матче против "Динамо" из Ставрополя. В частности, команда хозяев, которая выиграла со счетом 82:65, свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены, после чего ее игроки начали в большом количестве совершать потери и неточные броски. Игроки "Арсенала" в последние 7 минут сделали 5 неточных бросков с игры.

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Со стороны гостей аналогичные действия стали наблюдаться в заключительные 5 минут: единственное попадание "Динамо" за это время произошло из-за трехочковой дуги под конец времени владения мячом. Зато совместными усилиями командами были выполнены 9 неточных штрафных и осуществлены 13 потерь. В том числе 5 раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями – правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки "Арсенала" заработали два фола в атаке.

Видео странной игры "Арсенала" и "Динамо"

В итоге Российская баскетбольная федерация дисквалифицировала "Арсенал" с чемпионата. Сам результат матча был аннулирован, а командам зачислили поражение. Трое баскетболистов "Арсенала" были дисквалифицированы до конца сезона 2019/20, а главный тренер команды – до 31 декабря 2021 года. Тренер "Динамо" дисквалифицирован до конца сезона 2019/20.