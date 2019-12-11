Российский клуб не сумел вылететь на матч Лиги Европы в Испании

Российский "Краснодар" матч лиги Европы должен был провести в Мадриде против "Хетафе". Но команда не сумела вовремя вылететь на матч в Испанию.

Команда должна была вылететь в Мадрид утром 11 декабря, но в планы вмешалась погода. Ночью окрестности Краснодара окутал густой туман, в результате чего несколько рейсов были задержаны.

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В ожидании перелета в столицу Испании "Краснодар" вернулся на базу, где провел внеплановое тренировки.



"Краснодар" провел тренировку в тумане (фото: ФК "Краснодар")

После тренировки команда отправилась в Анапу, чтобы вылететь из местного аэропорта. Поэтому в Мадрид команда отправилась на 8 часов позже, чем планировалось.

Матч "Хетафе" – "Краснодар" состоится в четверг, 12 декабря.