Российский клуб неожиданно поздравил тренера украинской команды с юбилеем

Во вторник, 27 августа, главный тренер Львовского "Руха" Леонид Кучук празднует 60-летие.

Московский "Локомотив" на официальном сайте поздравил Леонида Кучука с юбилеем.

Читайте также: Михайличенко устроил в "Динамо" военный лагерь, – журналист

В "Локомотив" Кучук пришел перед началом сезона-2013/14 и привел команду к первым за 7 лет бронзовым медалям чемпионата России. Перед зимним перерывом "железнодорожники" лидировали в турнирной таблице РПЛ, однако из-за "осечки" в последних турах пропустили вперед ЦСКА и "Зенит".

До "Локомотива" специалист тренировал тираспольский "Шериф", с которым шесть раз выигрывал чемпионат Молдовы.

Сейчас Кучук тренирует львовский "Рух". Белорусский специалист возглавил клуб в начале 2019 года.