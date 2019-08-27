Российский клуб неожиданно поздравил тренера украинской команды с юбилеем
Во вторник, 27 августа, главный тренер Львовского "Руха" Леонид Кучук празднует 60-летие.
Московский "Локомотив" на официальном сайте поздравил Леонида Кучука с юбилеем.
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В "Локомотив" Кучук пришел перед началом сезона-2013/14 и привел команду к первым за 7 лет бронзовым медалям чемпионата России. Перед зимним перерывом "железнодорожники" лидировали в турнирной таблице РПЛ, однако из-за "осечки" в последних турах пропустили вперед ЦСКА и "Зенит".
До "Локомотива" специалист тренировал тираспольский "Шериф", с которым шесть раз выигрывал чемпионат Молдовы.
Сейчас Кучук тренирует львовский "Рух". Белорусский специалист возглавил клуб в начале 2019 года.
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