Российский клуб штрафовал Зинченко за дополнительные тренировки

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сейчас выступает в английском "Манчестер Сити". Однако до этого он играл в России за клуб "Уфа". Там игрока штрафовали за то, что он дополнительно тренировался.

Историю о штрафах Зинченко рассказал его бывший одноклубник Азамат Засеев, который сейчас выступает за другой российский клуб "Алания".

"Зинченко – очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его работоспособность. Его Перевертайло (тренер" Уфы ", – прим. Спорт24) даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительные тренировки каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушал. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: "Ок, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться". В итоге, он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался", – рассказал Азамат Засеев.

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Напомним, Зинченко начинал карьеру в донецком "Шахтере". Однако за основную команду так и не сыграл ни одного матча. После этого он выступал за "Уфу" с февраля 2015 года до лета 2016 года. Тогда же Зинченко перешел в "Манчестер Сити", однако сначала отправился в аренду в голландский ПСВ на один сезон. Сейчас является игроком основного состава "Манчестер Сити".