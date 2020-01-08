Российский клуб выгнал исландского футболиста из-за алкоголизма – обновлено

Российский "Ростов" расторг соглашение с защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Сначала российские СМИ заявили, что контракт с ним все же разорвали.

"Перед разрывом контракта Рагнар Сигурдссон пропустил несколько тренировок и матчей. Это произошло потому, что он пил. Клубу не понравилась такое поведение игрока. Думаю, у Сигурдссона большие проблемы с алкоголем. В итоге руководство решило расстаться с игроком. Перед уходом Рагнар извинился перед командой, тренерским штабом и игроками", – цитирует источник в клубе издание Sport24.

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Однако на официальном сайте "Ростова" затем опровергли информацию о том, что у игрока проблемы с алкоголем.

"Сведения о якобы "серьезных проблемах с алкоголем" у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в "Ростове" Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Контракт с капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества", – заявили в клубе.

Стоит отметить, что защитник перешел в "Ростов" из "Фулхэма" в январе 2018 года. С тех пор Рагнар провел 53 официальных матча за команду. В сезоне-2019/20 Сигурдссон провел 13 матчей за "Ростов". Он не сыграл в трех последних матчах команды в чемпионате, хотя перед тем 14 и 17 ноября сыграл за сборную Исландии матче квалификации Евро-2020. Но перед тем он еще четыре раза не попадал в заявку на игру.