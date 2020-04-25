Российский комментатор: Матч Украины и России на Евро снимет массу проблем

Российский журналист Василий Уткин высказался о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы, а также порассуждал о возможном матче против России.

Уткин признался на своем Youtube-канале, что ожидает матч между сборными Украины и России.

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"Как отношусь к тому, что следующее Евро выиграет Украина? Ну давайте она его выиграет. Я думаю, что не выиграет ни при каких обстоятельствах Украина. Но пусть будет, я порадуюсь за нее, почему нет? Очень симпатичная сейчас команда. Когда мы дружили с Андреем Шевченко, и мы не ссорились, просто так сложилось жизнь, что мы перестали общаться близко. Не вижу здесь никакой проблемы. Просто я не болею за эту команду. И мне очень приятно стебаться над болельщиками сборной Украины и подкалывать, потому что для этого существует огромное количество возможностей. Но тем не менее пусть выиграет, будет интересно".

Я очень хочу, чтобы сыграла сборная России со сборной Украины. Возможно, это снимет массу проблем. Я надеюсь на это. Футбол же способен за счет выплеска эмоций сгладить очень много проблем,

– сказал Уткин.

Уткин уже не впервые заявляет о желании увидеть матч Украина – Россия. В ноябре 2019 года Василий Уткин жестко ответил украинскому комментатору Виктору Вацко.

Вацко после поражения сборной России от Бельгии (1:4) в матче отбора Евро-2020 написал в Twitter: "А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?" На что Уткин ответил: "С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле".

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