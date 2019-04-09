Российский комментатор обвинил Федецкого во лжи о московском клубе
Российский комментатор Василий Уткин прокомментировал слова защитника "Карпат" Артема Федецкого о 2-х миллионом предложении от московского клуба.
Уткин в своем Twitter отреагировал на слова Артема Федецкого, который сказал: "Московский клуб предложил 2 миллиона, думали, я раздвину ножки и рвану".
Читайте также: Российский комментатор Уткин попал в скандал за твит на украинском языке
"Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику – 2 млн евро Федецкому никто и никогда не предложил ни в России, ни где. Парень лжет", – написал Василий Уткин.
Впоследствии к обсуждению присоединился известный российский экс-футболист Владислав Радимов, который отметил: "Думаю, за 2 евро он бы ноги раздвинул. Согласен, Вась. Врет точно".
"Самое интересное здесь в том, что настоящего биологического мужчину раздвинутые ноги не делают доступным. Как там устроено у Федецкого, впрочем, я не знаю", – ответил Уткин.
Ранее Артем Федецкий прокомментировал натурализацию форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Игрок считает, что получив украинский паспорт иностранцы не должны играть в сборной, пока украинцы находятся на скамейке запасных.