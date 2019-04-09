Российский комментатор обвинил Федецкого во лжи о московском клубе

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Василий Уткин отреагировал на слова Артема Федецкого
Василий Уткин отреагировал на слова Артема Федецкого / Фото из открытых источников

Российский комментатор Василий Уткин прокомментировал слова защитника "Карпат" Артема Федецкого о 2-х миллионом предложении от московского клуба.

Уткин в своем Twitter отреагировал на слова Артема Федецкого, который сказал: "Московский клуб предложил 2 миллиона, думали, я раздвину ножки и рвану".

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"Ха-ха. За политику не скажу, а за экономику – 2 млн евро Федецкому никто и никогда не предложил ни в России, ни где. Парень лжет", – написал Василий Уткин.

Впоследствии к обсуждению присоединился известный российский экс-футболист Владислав Радимов, который отметил: "Думаю, за 2 евро он бы ноги раздвинул. Согласен, Вась. Врет точно".

"Самое интересное здесь в том, что настоящего биологического мужчину раздвинутые ноги не делают доступным. Как там устроено у Федецкого, впрочем, я не знаю", – ответил Уткин.

Ранее Артем Федецкий прокомментировал натурализацию форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Игрок считает, что получив украинский паспорт иностранцы не должны играть в сборной, пока украинцы находятся на скамейке запасных.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
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