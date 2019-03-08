Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицкого в Лиге Европы
Известный российский комментатор Алексей Андронов в шутливой форме прокомментировал неудачную игру украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в Лиге Европы.
"Зенит" на собственном поле уступил "Вильярреалу" (1:3), а Ракицкий стал виновником как минимум одного из пропущенных мячей.
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"А как сыграл Ракицкий? Кто-нибудь видел? На сборную Украины тянет?", – написал Андронов.
Спорт 24 писал, что Ракицкий не попал в список футболистов, вызванных на матчи отбора Евро-2020 против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).
Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"? Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.
После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.
Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.
Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.
Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".