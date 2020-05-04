Российский комментатор жестко проехался по Алиеву: Он чмо и быдлан

Российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о воспитанниках киевского "Динамо" Александре Алиеве и Артеме Милевском.

Уроженец Беларуси Милевский получил от комментатора из России лестный отзыв, а вот уроженца российского Хабаровска Алиева Андронов разнес в пух и прах. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Смотрите также Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем и получил на орехи от жены: видео 18+

Милевский – один из моих любимых футболистов. А Алиев – чмо, замеченное в домашнем насилии. Если его президент его же клуба называл "гадениш" – это ко мне вопрос? Или когда он Смородской ответил "Чего мне читать "Три мушкетера", что я, кино не смотрел?" – это тоже ко мне? Он – оторванный от реальности быдлан – вот и все,

– написал Андронов.

Ранее Алексей Андронов рассказал историю о том, как Алиев во время игры за "Динамо" назвал своего одноклубника Айилу Юссуфа обезьяной, обвинив футболиста в расизме.

Алиев решил отреагировать на это обвинение, отметив, что Андронов не мог видеть такой ситуации, поскольку никогда не присутствовал на обедах игроков. Свою версию футболист рассказал в прямом эфире в Instagram.

"Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолете садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, потравить, а этот козел хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему "иди отсюда". Сзади из журналистов никто не садился. Это самая противная харя. Андронов – козел и ж**олиз, он лизал Суркису и Газзаеву.

Я всегда относился к черным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил "чернож**ые", а они мне отвечали "с*ка белая", мы шутили. Относиться к ним, как к свиньям – я не мог. Андронов просто это придумал. Но меня это только делает сильнее. Почему этот козел вылезает сейчас? Прошло 9 лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться,

– сказал Алиев.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24