Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео

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Сергей Устюгов
Сергей Устюгов / Фото из открытых источников

Российский лыжник Сергей Устюгов напал на своего соперника из Норвегии Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Инцидент произошел после спринта.

Причиной конфликта стал инцидент, произошедший во время гонки: россиянин считает, что норвежец подрезал его.

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Устюгов резко подкатился к Клебо, после обмена репликами несколько раз толкнул его и похлопал по щекам.

Смотрите видео позорного поведения Сергея Устюгова на чемпионате мира по лыжным гонкам

В итоге российский лыжник пришел к финишу лишь пятым и выбыл из соревнований на полуфинальной стадии, тогда как норвежец стал в спринте вторым. Впоследствии Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала Сергея Устюгова и аннулировала результаты российского спортсмена (9 место).

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Теги: Новости России Спорт Лыжный спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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