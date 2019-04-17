Российский миллиардер планирует приобрести команду Формулы-1

Российский миллиардер Дмитрий Мазепин не оставляет надежд стать владельцем команды Формулы-1. После неудачи с покупкой Force India, он решил переключить свое внимание на Williams.

По данным Motosport, первый этап переговоров состоялся еще во время Гран-при Китая (12-14 апреля). Однако детали не сообщаются. Williams сейчас переживает не лучшие времена. Поэтому российские инвестиции могут помочь команде. При этом пока не известно, Дмитрий Мазепин выкупит лишь часть акций команды, или весь Williams.

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Дмитрий Мазепин является основным акционером одной из крупнейших в мире компаний, которая производит калийные удобрения "Уралкалий". Его сын Никита выступает за команду Hitech Racing в чемпионате GP3 (Формула-2). Еще в прошлом сезоне россиянин пытался купить Force India. Однако летом 2018 года Лоуренс Стролла приобрел эту команду, которая стала называться Racing Point, а с 2019-го ее начал выступать его сын Лэнс.

Никита сейчас имеет 21 очко из 40 необходимых для получения суперлицензии. Если планы отца осуществятся, то Никите необходимо будет занять место в топ-5 личного зачета, чтобы перейти в Ф1. Если этого не произойдет, что планы придется отложить на 12 месяцев.



Никита и Дмитрий Мазепины (фото: Марк Саттон / Sutton Images)