Российский миллиардер продал клуб НБА за рекордную сумму

Российский миллиардер Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб "Бруклин Нетс" за 2,35 миллиарда долларов. Эта продажа стала рекордной в истории спорта.

Новым владельцем клуба стал Джозей Цай. Он является соучредителем и исполнительным заместителем председателя группы Alibaba Group

Относительно Прохорова, то он в 2009 году за 383 миллиона долларов приобрел 80% акций "Нью-Джерси Нетс" и 45% прав на новый стадион в Нью-Йорке. Его построили только в 2012 году. В 2015 году Прохоров выкупил все другие активы у предыдущего владельца Брюса Ратнера, доплатив еще около 630 миллионов долларов. Поэтому полную стоимость клуба на тот момент стороны официально оценили в 875 миллионов долларов, арены – в 825 миллионов долларов.

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Еще в 2018 году Прохоров договорился с Джозефом Цаем о продаже клуба: 49% "Нетс" переходили Цаю за 1,15 миллиарда долларов. Но у того появилось право выкупить в 2021 году оставшиеся 51% еще за 1,2 миллиарда долларов. Однако Цай решил не ждать, а купить клуб сразу.

Следовательно 2,35 миллиарда долларов стали рекордной суммой, за которую был продан спортивный клуб. Этот продажа побила рекорд 2018 года, когда "Каролина Пантерс" были проданы за 2,3 миллиарда долларов. В 2017 году другой клуб НБА – "Хьюстон Рокетс" продали за 2,2 миллиарда долларов.

Одновременно с баскетбольной командой Прохоров продал Цаю и "Барклайз Центр". Суммарная стоимость двух активов, по данным некоторых источников, достигает 3,5 миллиарда долларов.