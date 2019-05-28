Российский нападающий "Донбасса" получил украинское гражданство

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Александр Костиков
Александр Костиков / ХК "Донбасс"

Российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ вышел на официальном сайте Президента Украины.

28 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение Петра Порошенко и вернул гражданство лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили. Кроме того, указом №329/2019 украинское гражданство получили еще пять иностранцев.

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Александр Костиков – нападающий ХК "Донбасс". Костиков родился 14 августа 1997 года Москве. Он играл в молодежной хоккейной лиге в России. Затем транзитом через "Црвену Звезду" перешел в ХК "Донбасс", который с 2014 года базируется в Краматорске Донецкой области (ранее домашняя база клуба была в Донецке).

В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – провел два гола и сделал два ассиста.

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Теги: Новости Спорта Спорт ХК Донбасс Хоккей
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