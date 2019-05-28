Российский нападающий "Донбасса" получил украинское гражданство

Российский нападающий "Донбасса" Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ вышел на официальном сайте Президента Украины.

28 мая президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение Петра Порошенко и вернул гражданство лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили. Кроме того, указом №329/2019 украинское гражданство получили еще пять иностранцев.

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Александр Костиков – нападающий ХК "Донбасс". Костиков родился 14 августа 1997 года Москве. Он играл в молодежной хоккейной лиге в России. Затем транзитом через "Црвену Звезду" перешел в ХК "Донбасс", который с 2014 года базируется в Краматорске Донецкой области (ранее домашняя база клуба была в Донецке).

В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – провел два гола и сделал два ассиста.

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