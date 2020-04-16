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Российский обидчик Гвоздика хотел бы встретиться с Усиком

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Артур Бетербиев – Александр Гвоздик / Top Rank

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Артур Бетербиев рассказал, с какими боксерами хотел бы провести поединок. В списке оказался украинец Александр Усик.

Бетербиев, который в октябре 2019 победил украинца Александра Гвоздика, уже встречался с Усиком. В 2011 году Александр легко одолел россиянина.

К теме В 2011 году Усик эффектно победил Бетербиева: видео

"Назвать трех соперников, с которыми хотел бы встретиться? С Александром Усиком, Саулем Альваресом и объединительный бой за четыре пояса в моем весе. Без разницы с кем", – цитирует Бетербиева rusboxing.ru.

Если бой с Альваресом возможен, ведь Сауль недавно стал чемпионом мира в полутяжелом весе, то встреча с Усиком нереальна.

Украинский боксер находится в супертяжелом весе и не планирует опускаться в дивизионах.

Недавно Артур Бетербиев также высказался по поводу возможного реванша с украинцем Александром Гвоздиком.

По мнению Бетербиева, этот бой сейчас неактуален, однако он готов провести реванш, если Гвоздик снова будет чемпионом мира.

Что известно о Бетербиева?
35-летний непобедимый российский боксер. На профессиональном ринге провел 15 поединков и все выиграл нокаутом.

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Теги: Новости Спорта Бокс Спорт Александр Усик
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