Российский "Спартак" продолжает борьбу за украинца Малиновского

Российские СМИ в последнее время активно обсуждают возможный переход украинского хавбека "Генка" Руслана Малиновского в московский "Спартак".

По информации издания "Московский Комсомолец", тренер "Спартака" Олег Кононов и новый генеральный директор клуба Томас Цорн летали в Бельгию для переговоров. При этом не исключается, что "Спартак" интересует не Малиновский, а хавбек "Брюгге" Ханс Ванаку.

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Впрочем, СМИ уверено, что в поле зрения клуба именно Малиновский, а Кононов полетел убеждать Руслана, которого знает лично, так как игрок выступал за "Севастополь", когда там работал этот наставник.

Спорт 24 писал, что "Генк" и "Спартак" уже ведут переговоры относительно перехода хавбека.

Также сообщалось, что 26-летний украинец очень любит Москву и готов к такому трансферу. Полузащитника не пугает потенциальный невызов в сборную Украины в связи с этим. Развитие этой трансферной истории можно ожидать в ближайшее время.

К слову, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро, а игрок будет получать не менее 3-х миллионов в год.

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