Российский спортсмен Артем Акимов погиб во время тренировки, столкнувшись с судном "Метеор"

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Виндсерфингист Артем Акимов погиб в России
Виндсерфингист Артем Акимов погиб в России / sailing-academy.ru

В России обнаружили фрагменты тела 18-летнего члена сборной страны по виндсерфингу Артема Акимова. Он исчез накануне во время тренировки при столкновении с судном "Метеором" в акватории Финского залива.

При этом информация о столкновении виндсерфингиста с "Метеором" в акватории Финского залива поступила еще в обед в понедельник, 27 мая, сообщает "Интерфакс". Впоследствии спасатели обнаружили в акватории обломки оборудования для катания.

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Поиски спортсмена были затруднены: из-за сильных волн водолазные спуски накануне были невозможны.

18-летний Артем Акимов был спортсменом школы "Крестовский остров", кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу. Он отобрался на чемпионат мира по виндсерфингу и тренировался, готовясь к первенству.

Судно "Метеор"
Серия речных пассажирских судов на подводных крыльях, предназначен для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток по судоходным рекам и озерам. В зависимости от модификации, может разместить 78-123 пассажиров. Они размещаются в трех салонах, оборудованных мягкими креслами: носовом, среднем и кормовом – на 26, 44 и 44 места соответственно. Может развивать скорость до 75-77 км/час.

Судно "Метеор" 

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Теги: Спорт Новости России
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