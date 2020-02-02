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Российский судья, который едва не отобрал победу у украинца, будет судить титульный бой Далакяна

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Юрий Копцев / vringe.com

Российский боковой судья Юрий Копцев будет работать на титульном поединке украинца Артема Далакяна. 8-го февраля Артем в Броварах будет защищать титул WBA в бою против венесуэльца Хосбера Переса.

О том, что Копцев будет работать на поединке Далакяна сообщил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. Его заявление опубликовало издание Xsport.

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1-го февраля Копцев неприятно удивил экспертов и любителей бокса на поединке украинца Карена Чухаджяна против россиянина Сергея Воробьева.

Поединок, который проходил в России, выиграл Чухаджян. Украинец доминировал весь бой и двое судей отдали справедливую победу Карену.

Однако Юрий Копцев увидел победу своего земляка со счетом 96:95. После поединка Карен заявил, что ожидал подобного от российских судей.

Теперь же этот судья будет работать на поединке Артема Далакяна против венесуэльца Хосбера Переса.

"Он будет судить 8 февраля бой Далакян. Конечно, здесь он не посмеет сделать подлость, но какими глазами он будет смотреть и разговаривать с украинскими болельщиками?! На его месте я бы не посмел приехать в Киев!", – написал Завьялов.

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  • Артем Далакян четвертый раз проведет защиту титула WBA в легчайшем весе.
  • Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.
  • Обзор поединка Далакян – Перес читайте по завершению боя на сайте Спорт24.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Артем Далакян Бокс
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