Российский судья, который едва не отобрал победу у украинца, будет судить титульный бой Далакяна
Российский боковой судья Юрий Копцев будет работать на титульном поединке украинца Артема Далакяна. 8-го февраля Артем в Броварах будет защищать титул WBA в бою против венесуэльца Хосбера Переса.
О том, что Копцев будет работать на поединке Далакяна сообщил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. Его заявление опубликовало издание Xsport.
Смотрите также: Далакян – Перес: промо-ролик поединка за титул WBA
1-го февраля Копцев неприятно удивил экспертов и любителей бокса на поединке украинца Карена Чухаджяна против россиянина Сергея Воробьева.
Поединок, который проходил в России, выиграл Чухаджян. Украинец доминировал весь бой и двое судей отдали справедливую победу Карену.
Однако Юрий Копцев увидел победу своего земляка со счетом 96:95. После поединка Карен заявил, что ожидал подобного от российских судей.
Теперь же этот судья будет работать на поединке Артема Далакяна против венесуэльца Хосбера Переса.
"Он будет судить 8 февраля бой Далакян. Конечно, здесь он не посмеет сделать подлость, но какими глазами он будет смотреть и разговаривать с украинскими болельщиками?! На его месте я бы не посмел приехать в Киев!", – написал Завьялов.
Достойно внимания: Российского боксера задержали при попытке забрать наркотики, он напал на росгвардейца: видео
- Артем Далакян четвертый раз проведет защиту титула WBA в легчайшем весе.
- Звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, когда победил американца Брайана Вилорию.
- Обзор поединка Далакян – Перес читайте по завершению боя на сайте Спорт24.