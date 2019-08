Российский танцор ударил партнершу в лицо на чемпионате мира и получил дисквалификацию

Всем привет, дорогие наши друзья, подписчики!!! Хотим поделиться с вами последними событиями в нашей жизни... Как вы многие знаете наша семья появилась благодаря танго, однажды встретившись на милонге , мы поняли, что это именно то партнёрство о которым мы мечтали, чуть позже появилась любовь друг к другу. Большим развитием нашей семьи стало Рождение замечательного малыша. В связи с рождением ребёнка, мы не имели возможности приезжать в Буэнос Айрес и учавствовать в чемпионате мира... 3 года... И вот наконец-то мы снова здесь. Мечта осуществилась. Для нас участие в чемпионате мира это огромное событие, к которому мы готовились, переживали, и делали все возможное, чтоб вновь танцевать на этой сцене. Мы очень любим танцевать танго, ходить на милонги, преподавать, любим людей, которые нас окружают в танго. Но особое место в нашей танго-жизни занимает сценическое танго. В этом году мы сразу определились с музыкой, что хотим станцевать Quejas de bandoneón. Конечно же вопросов не возникло кто сотворит для нас новый шедевр. Конечно же наши друзья, наш русский оркестр Solo Tango Orquesta. Вопросов не возникло и с постановщиками, конечно же наши лучшие друзья, Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина. Всем вам ребята огромное спасибо!!! Мы вас обожаем!!! Так получилось что в связи с турами оркестра и нашими поездками по работе, музыку и хореографию мы доделывали уже по приезду в Буэнос-Айрес. Конечно же это были тренировки каждый день до 3 часов ночи, конечно же нервы, срывы и слёзы, что многое не получается так как хотелось бы... Но мы держались и продолжали делать то что умеем делать круто! Вчера был полуфинал чемпионата мира, станцевав танец мы вышли и поругались из-за того что не все получилось так как хотелось, жаль что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов, и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль что такая ситуация привела нас к дисквалификации. ну что мы можем тут сказать.... нам не то что обидно, жалко, грустно, хочется рыдать... просто большая мечта не осуществилась... Сейчас немного успокоившись и приняв ситуацию, того что мы не станцуем в финале чемпионата мира, в луна парке, мы хотим призвать всех профессиональных танцоров всегда контролировать свои эмоции, работать над собой не только как танцоров. Потому что иногда это может лишить вас осуществления вашей мечты. Мы благодарны организаторам чемпионата мира, за то что они так трепетно относятся к своему культурному событию, стараясь следить за тёплой и доброй атмосферой этого мероприятия не только на сцене, но и за ее пределами. Конечно же нам очень обидно, что именно мы не сдержались в нервной ситуации. Мы очень надеемся что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете ещё больше любить и ценить друг друга!!!! Нам очень жалко, что мы не сделали этот пост вчера, после сложившийся ситуации и дали повод для фантазии многим из нас. У нас все хорошо!) Мира и добра вам, друзья!!! Желаем всем участникам Финалов удачи и Мы вас очень любим!!!! Hello, our dear friends!!! We want to share with you the latest events in our lives ... As many of you know, our family appeared because of tango...Once having met at the milonga, we realized that this is the partnership we dreamed about, a little later appeared the love to each other. The great development of our family was the birth of a wonderful baby. In connection with the birth of a child, we did not have the opportunity to come to Buenos Aires and participate in the Mundial de Tango ... 3 years ... And finally we are here again. Dream come true. For us, participation in the Mundial de Tango is a huge event for which we prepared, worried about, and did everything possible to dance again on this stage. We love dancing tango, going to milongas, teaching, we love the people who surround us in tango. But a special place in our tango life is played by stage tango. This year, we immediately decided on the music that we want to dance...Quejas de bandoneón. Of course, there were no questions who created a new masterpiece for us. Of course, our friends, our Russian orchestra Solo Tango Orquesta. There were no questions with the maestros who will create a choreography for us, of course, our best friends Dmitry Vasin and Sagdiana Khamzina. Thank you, guys!!! We adore you so much !!! It so happened that in connection with the tours of the orchestra and our trips to work, music and choreography, we completed it upon arrival in Buenos Aires. Of course, it was training every day until 3 a.m., of course, nerves, breakdowns and tears, that a lot does not work out as we would like ... But we held on and continued to do what we can do cool! Yesterday was the semifinal of the Mundial de Tango, after our dance, we went out of the stage and a little bit argued due to the fact that not everything worked out as we wanted, it is a pity that some people from the organizers saw our emotions and misunderstood our emotions. We are very sorry that this situation led us to disqualification. Well, what can we say here .... We are not just offended, sorry, sad, want to cry ... Just a big dream did not come true ... Now having calmed down a bit and having accepted the situation that we will not dance in the finals of the Mundial de tango, in the Luna park, we want to encourage all professional dancers to control their emotions always, to work on themselves, not only as dancers. Because sometimes it can deprive you of the realization of your dreams. We are grateful to the organizers of the Mundial de Tango, for being so sensitive to their cultural event, trying to follow the warm and kind atmosphere of this event not only on stage, but also beyond. Of course, we are very upset that we were not restrained in a nervous situation. We really hope that our situation will serve as an example for all couples who are especially emotional, and you will love and value each other even more !!!! We are very sorry that we did not make this post yesterday, after this situation, and gave many of us reason for imagination. We are doing well and feeling very good!) Peace and goodness to you, friends !!! We wish all the participants of the Finals good luck and we love you very much !!!!