Российский теннисист и призер Олимпиады Михаил Бирюков совершил самоубийство в 27 лет

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Михаил Бирюков совершил самоубийство
Михаил Бирюков совершил самоубийство / Фото из открытых источников

В Москве нашли мертвым теннисиста Михаила Бирюкова. Его тело обнаружили дома в ванной комнате. Среди причин смерти — самоубийство.

Наибольшее достижение в карьере Михаила Бирюкова — завоевание серебряной медали на Юношеских Олимпийских играх в 2010 году в паре с Виктором Балудой.

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В целом же он выступал на малых турнирах, в рейтинге ATP наивысшее достижение — 292 место. Поэтому в 22 года Михаил Бирюков закончил профессиональную карьеру теннисиста, проведя последний матч в 2014 году.

После этого он пробовал тренировать. Но и там особых успехов не достиг.

Стоит добавить, что Михаил Бирюков — сын Ирины Киселевой, первой чемпионки СССР и четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью.

Кроме самоубийства, правоохранители рассматривают и версию несчастного случая.

Спорт24 напоминает, что самоубийство — не выход из сложных жизненных ситуаций

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Спорт Потери Самоубийство Теннис
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