Российский "Зенит" попал в расистский скандал из-за своих фанатов

Российский "Зенит" оформил трансфер игрока "Барселоны" Малкома. За футболиста заплатили 40+5 миллионов евро. И не всем такая покупка пришлась по душе. Но не из-за денег, а из-за цвета кожи игрока.

Во время матча чемпионата России фанаты "Зенита" вывесили баннер "Спасибо руководству за верность традициям", а также "rip селекция 12". Последний – это отсылка к манифесту фанатов клуба, где говорится о том, что отсутствие в команде темнокожих игроков – это традиция клуба.

К слову: ФИФА ужесточила наказание за проявления расизма во время футбольных матчей

Такие баннеры не понравились и самому Малкому, и ряд СМИ сообщает, что игрок может покинуть команду уже зимой. А сам скандал дошел и до ведущих мировых СМИ.

Зарубежные СМИ: Малком стал жертвой расистов.



Крупные западные СМИ не обошли стороной баннер «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный на фанатском секторе «Зенита». pic.twitter.com/ISgqj8Hkc0 — ФК ЗЕНИТ//FC ZENIT (@United65581788) August 4, 2019

И стоит отметить, что в "Зените" играли темнокожие игроки. Речь идет о форварде Халке и полузащитнике Акселе Витцеле. Сейчас за команду выступают Дуглас Сантос и Вильмар Барриос.