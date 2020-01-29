Российский "Зенит" выставил за дверь отсидевшего футболиста Кокорина

Российский нападающий "Зенита" Александр Кокорин отказывается от перехода в аренду в футбольный клуб "Сочи", в связи с чем проведет остаток сезона в "Зените-2".

В ближайшее время Кокорин будет тренироваться вместе со второй командой. Об этом в своем Instagram написала жена Кокорина Дарья Валитова, подчеркнув, что нападающий очень расстроен этой новостью.

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К большому сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените-2". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба,

– рассказала Валитова.

Как уточнила жена Кокорина, такие действия в "Зените" предприняли в ответ на отказ футболиста ехать в "Сочи". Еще неделю назад вопрос с его трансфером казался решенным: 21 января в Twitter сочинского клуба было объявлено о переходе нападающего на правах аренды, рассчитанной до конца этого сезона.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018, провел в различных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России он участвовал в чемпионате мира 2014 года и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов. В 2018 году футболист попал в колонию общего режима за драку в кафе.

История Кокорина и Мамаева

7 октября 2018 года в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.



10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения. Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали.



8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Александра Кокорина – к году и шести месяцам. Приговор суда также получили Кирилл Кокорин – 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии. Все получили те сроки, которые для них требовал прокурор.