Российского бойца UFC Сосновского арестовали по обвинению в похищении человека

Известный спортсмен, боец смешанного стиля Дмитрий Сосновский задержан в Москве по подозрению в похищении человека.

Вместе с ним арестован еще один боец MMA – чемпион GM Promotion в тяжелом весе Александр Гладков. Также в деле фигурируют еще 4 человека.

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Сообщается, что группа лиц похитила бизнесмена Митрофанова, после чего требовала 300 тысяч рублей.

Суть претензий следствия к Сосновскому пока не разглашается. Адвокат Равиль Сабери отказался уточнять личность своего клиента, сославшись на адвокатскую этику, однако выразил мнение, что его подзащитный "не совершал преступления, в котором его обвиняют. Он случайно оказался в том месте".

Сосновский одержал 11 побед в 11 поединках по правилам смешанных единоборств. Он провел один поединок в UFC в марте 2018 года, выиграв у британца Марка Годбира удушающим приемом. Россиянин до сих пор является действующим бойцом промоушена.