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Российского боксера арестовали на два месяца из-за наркотиков

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Георгий Кушиташвили / witter.com/GlavTW

Российский боксер Георгий Кушиташвили арестован на два месяца. Такую меру 3 февраля спортсмену избрал российский суд.

Накануне Кушиташвили был задержан из-за незаконного приобретения и хранения наркотиков.

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На суде боксер заявил, что наркотики, найденные у него, ему не подбросили. Однако, он утверждает, что не принимал их.

Кушиташвили просил выбрать в качестве меры пресечения домашний арест. Сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Кушиташвили также обвиняют в избиении росгвардейца, которому боксер сломал нос. Также члену сборной России предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Что еще известно о скандале?

Вместе с 24-летним Кушиташвили наркотики забирал его приятель Овик Оганнисян. Они приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в столице России.

При задержании Оганнисян не сопротивлялся. Зато Кушиташвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

Позже боксер рассказал, что целился не в нос, а в челюсть.

В пакете, который нашли в Кушиташвили, оказалось немного меньше грамма неизвестного вещества. По предварительным данным, это был кокаин.

Что известно о Кушиташвили?

В 2017 году Георгия Кушиташвили не пустили в Украину. Он был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове.

Государственная пограничная служба Украины не пустила его на территорию страны из-за нарушения государственной границы в районе Крыма.

Кушиташвили участвовал в чемпионате мира 2019 года.

По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе россиянин получил 41 победу и потерпел 11 поражений.

Кушиташвили выступает в полутяжелом весе (до 81 килограмма). Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Бокс
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