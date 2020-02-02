Российского боксера задержали при попытке забрать наркотики, он напал на росгвардейца: видео

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали в Москве. Он якобы с одним из своих товарищей забирал наркотики.

По данным телеграм-канала Baza, сотрудники Росгвардии увидели, как 24-летний Кушиташвили и его приятель Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной в столице России.

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Росгвардейцы поднялись за ними и увидели, как спортсмены снимают закладку.

Что такое закладка?

Термин, который используют в наркоторговле. Закладка – это место, где дилер, который продает наркотики, оставляет товар, чтобы лично не встречаться с покупателем.

При задержании Оганнисян не сопротивлялся. Зато Кушиташвили, по информации СМИ, якобы резко ударил одного из сотрудников Росгвардии, сломав ему нос.

Позже боксер рассказал, что целился не в нос, а в челюсть, сообщает российское издание "Чемпионат".

В пакете, который нашли в Кушиташвили, оказалось немного меньше грамма неизвестного вещества. По предварительным данным, это был кокаин.

Видео задержания Кушиташвили

Кроме статьи за нападение на правоохранителя, боксеру теперь грозит 228 статья (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По информации "Сегодня", в 2017 году Георгия Кушиташвили не пустили в Украину.

Он был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове. Но государственная пограничная служба Украины не пустила его на территорию страны из-за нарушения государственной границы в районе Крыма.

Кушиташвили участвовал в чемпионате мира 2019 года.

По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе россиянин получил 41 победу и потерпел 11 поражений.

Кушиташвили выступает в полутяжелом весе (до 81 килограмма). Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.