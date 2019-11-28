Российского фаната осудили за драку с ОМОНовцем на матче

Российский болельщик Артур Данилов осужден на один год и восемь месяцев колонии-поселения. Такое наказание житель Санкт-Петербурга получил за драку с правоохранителями на стадионе.

Драка между болельщиком и полицейским из оперативного взвода Росгвардии произошла еще 3 августа на стадионе в Санкт-Петербурге после матча "Зенит" – "Краснодар". Игра закончилась вничью 1:1. В общем тогда подрались группа фанатов и сотрудники ОМОНа. Среди них был и Артур Данилов. Он ударил милиционера ногой во время этой драки.

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Данилов вину не признал, он заявил, что помнит, что происходило лишь частично. Обвиняемый заявил, что оказался в эпицентре событий неожиданно, он упал, но товарищи ему помогли подняться, после чего Данилов оказался среди полицейских. Следственный комитет сообщал, что подозреваемый умышленно нанес удар заместителю командира оперативного батальона ОМОН Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу.

Суд в России приговорил обвиняемого к одному году и восьми месяцам колонии-поселения.

Данилов не единственный, кто получил приговор суда за эту драку. Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе "Зенита" были приговорены еще трое болельщиков. Денис Первачук получил один год колонии-поселения, а Артем Прохоров и Алексей Антонов приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно.