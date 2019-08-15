Российского футболиста депортировали из Эстонии из-за неуплаченных штрафов

Эстонский футбольный клуб "Левадия" разорвал соглашение с российским нападающим Евгением Кабаевым. Из-за того, что игрока депортировали из страны. А все из-за неуплаченных штрафов.

Кабаев был задержан 29 июля, когда автомобиль Volkswagen под его управлением разогнался до скорости не менее 132 км/час. У футболиста уже было два нарушения за превышение скорости. Однако выписанные ему ранее штрафы нарушитель не уплатил.

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Суд назначил Кабаеву арест сроком на двое суток, а 31 июля его виза была аннулирована Департаментом полиции и пограничной охраны. В отношении Евгения Кабаева установлен запрет на въезд в Эстонию, который будет действовать до 31 июля 2020 года.

После этого футбольный клуб разорвал с ним соглашение.

"Ключевым фактором в этой истории стало не то, что Евгений превысил скорость, а неоплаченные предыдущие штрафы. Наказание он получил суровое. Для клуба же это означает, что целый год Кабаев не мог бы за нас играть. Жаль, конечно, что все так получилось – "Левадия" связывала с ним большие надежды. Но поведение игрока за пределами поля сказалось как на нем самом, так и на всей команде. Кабаев понял ситуацию. Сейчас он подыскивает себе новый клуб", – рассказал спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

По его словам, теоретически "Левадия" могла бы попробовать отдать Евгения Кабаева на один год в аренду, а ближе к окончанию срока действия запрета на въезд в Эстонию попробовать оформить ему разрешение на работу.

"Но посовещавшись, мы все же решили расторгнуть контракт. Случай с Кабаевым должен послужить уроком для всех остальных легионеров, которые выступают в Эстонии. Действующие в государстве правила необходимо соблюдать. Надеюсь, что и сам Евгений сделает из этой ситуации правильные выводы", – отметил Парейко.

Стоит отметить, что в "Левадии" выступает сразу трое украинцев – полузащитники Юрий Ткачук и Игорь Жураховский, а также форвард Евгений Будник.