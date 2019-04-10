Российского хоккеиста дисквалифицировали на целый сезон в НХЛ

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Вячеслав Войнов
Вячеслав Войнов / ESPN.com

НХЛ вынесла решение в отношении бывшего защитника "Лос-Анджелеса" Вячеслава Войнова. Лига дисквалифицировала россиянина на весь следующий сезон.

Причиной дисквалификации игрока стали обвинения в домашнем насилии. В 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей жены. После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова взят под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда. Впоследствии хоккеист в суде Лос-Анджелеса добился снятия с него обвинений в домашнем насилии. Уже после этого Войнов пытался добиться приостановления дисквалификации и вернуться в НХЛ. Пока же он выступает в российском чемпионате.

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Комиссия, которая рассматривала просьбу российского хоккеиста, постановила, что при условии хорошего поведения Войнов сможет вернуться в НХЛ после 1 июля 2020 года.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказал мнение по поводу дисквалификации защитника Вячеслава Войнова.

"Я определил, что Вячеслав Войнов применил домашнее насилие в отношении своей жены. Сегодняшнее решение, с учетом особенностей дела и вовлеченных в него людей, было необходимо. НХЛ не может и не будет закрывать глаза на такие и подобные случаи насилия, особенно в отношении мужчины, партнера или члена семьи", – заявил Беттмэн.

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Теги: Спорт Хоккей NHL
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