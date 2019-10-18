Российского хоккеиста НХЛ дисквалифицировали на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов

3 Читати новину українською
Валентин Зыков
Валентин Зыков / nhl.com

Форварда "Лас-Вегаса" россиянина Валентина Зыкова дисквалифицировали на 20 матчей в НХЛ. Он нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

В НХЛ так и не назвали вещество, которое принимал российский хоккеист. Согласно условиям Коллективного трудового соглашения, за дисквалификацией пойдет обязательное участие в восстановительной программе НХЛ и возможное лечение.

 Он не один такой: Российская призер Универсиады дисквалифицирована из-за допинга

"Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона. Валентин Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды. Мы поддерживаем антидопинговую программу лиги и профсоюза, и уважаем принятое решение", – говорится в заявлении "Вегаса".

При этом сам Зыков заявляет, что не понимает, как вероятный допинг попал к нему в организм. Несколько иная версия у президента "Вегаса" по хоккейным операциям Джорджа Макфи. По его словам, россиянин в личной беседе с ним заявил, что он принимал запрещенный препарат в течение последних четырех лет.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года такую же дисквалификацию на 20 матчей получил другой игрок "Лас-Вегаса" Нейт Шмидт.

А летом 2019 года разгорелся скандал с российским хоккеистом Сергеем Кузнецовым. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Его дисквалифицировали на четыре года

blog_ava
Прогноз погоды на 18 октября: в Украине тепло, как на севере Африки
сегодня
255
Теги: Допинг NHL Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такая Влада Седан – девушка, покорившая сердце Александра Зинченко
17 октября 19:04 Кто такая Влада Седан – девушка, покорившая сердце Александра Зинченко
Ігор Саджениця 740
Драка Павелко с братьями Суркисами на НСК "Олимпийский": все, что об этом известно
17 октября 17:26 Драка Павелко с братьями Суркисами на НСК "Олимпийский": все, что об этом известно
Юрій Семенюк 2430
"Барселона" согласилась перенести матч с "Реалом" из-за массовых протестов в Каталонии
17 октября 15:55 "Барселона" согласилась перенести матч с "Реалом" из-за массовых протестов в Каталонии
Ігор Саджениця 52
Месси получил "Золотую бутсу" как наилучший нападающий в Европе, она у него уже шестая
17 октября 12:35 Месси получил "Золотую бутсу" как наилучший нападающий в Европе, она у него уже шестая
Ігор Саджениця 101
Зинченко сделал предложение Владе Седан: милое фото
16 октября 19:12 Зинченко сделал предложение Владе Седан: милое фото
Юрій Семенюк 584
Новости
Больше новостей
Залиште відгук