Российского хоккеиста НХЛ дисквалифицировали на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов

Форварда "Лас-Вегаса" россиянина Валентина Зыкова дисквалифицировали на 20 матчей в НХЛ. Он нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

В НХЛ так и не назвали вещество, которое принимал российский хоккеист. Согласно условиям Коллективного трудового соглашения, за дисквалификацией пойдет обязательное участие в восстановительной программе НХЛ и возможное лечение.

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"Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона. Валентин Зыков осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды. Мы поддерживаем антидопинговую программу лиги и профсоюза, и уважаем принятое решение", – говорится в заявлении "Вегаса".

При этом сам Зыков заявляет, что не понимает, как вероятный допинг попал к нему в организм. Несколько иная версия у президента "Вегаса" по хоккейным операциям Джорджа Макфи. По его словам, россиянин в личной беседе с ним заявил, что он принимал запрещенный препарат в течение последних четырех лет.

Стоит отметить, что в сентябре 2018 года такую же дисквалификацию на 20 матчей получил другой игрок "Лас-Вегаса" Нейт Шмидт.

А летом 2019 года разгорелся скандал с российским хоккеистом Сергеем Кузнецовым. В пробе спортсмена, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Его дисквалифицировали на четыре года