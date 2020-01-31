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Российского нокаутёра вырубили за 33 секунды в поединке ММА – видео

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Алексей Ефремов / аca-mma.com

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Ефремов (19-9-1) потерпел унизительное поражение от болгарина Николая Дипчикова (17-7-1).

Поединок в среднем весе состоялся в России в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно.

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Сначала Ефремов действовал первым номером и был активным, но на 33-й секунде боя он пропустил эффектную контратаку от Дипчикова. Болгарин своего уже не упустил и добил россиянина. Рефери пришлось остановить поединок.

Алексей Ефремов – Николай Дипчиков видео боя

33-летний Ефремов ранее побеждал в 19 поединках. Это поражение стало для него уже девятым.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт
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