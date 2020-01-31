Российского нокаутёра вырубили за 33 секунды в поединке ММА – видео
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Ефремов (19-9-1) потерпел унизительное поражение от болгарина Николая Дипчикова (17-7-1).
Поединок в среднем весе состоялся в России в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 97 и завершился досрочно.
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Сначала Ефремов действовал первым номером и был активным, но на 33-й секунде боя он пропустил эффектную контратаку от Дипчикова. Болгарин своего уже не упустил и добил россиянина. Рефери пришлось остановить поединок.
Алексей Ефремов – Николай Дипчиков видео боя
33-летний Ефремов ранее побеждал в 19 поединках. Это поражение стало для него уже девятым.
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