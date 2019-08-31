Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео

Публика освистала российского теннисиста Даниила Медведева в поединке третьего круга US Open против испанца Фелисиано Лопеса.

В течение матча, который состоялся 31 августа, россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение, поскольку раскритиковал судью Дамьена Дюмусуа.

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Также теннисист швырнул полотенца, которые ему преподнесли, чтобы россиянин протер лицо. В конце зрители на стадионе освистали победителя во время его интервью.

Я хочу поблагодарить зрителей, потому что благодаря вашей энергии я и выиграл. Если бы вас здесь не было, я бы, вероятно, проиграл, потому что я был очень уставшим, у меня были судороги вчера. Мне было очень сложно играть. Поэтому я хочу, чтобы вы все знали, когда вы пойдете спать, что я выиграл благодаря вам. Единственное, что я могу сказать, чем больше вы так себя ведете, тем больше я буду выигрывать, спасибо,

– сказал россиянин.

В четвертом круге Даниил встретится с немцем Домиником Кепфером.

Это не первый подобный поступок Даниила. Он устроил истерику во время матча 1/16 финала на Уимблдоне. 23-летний россиянин не справился со своими эмоциями, за что будет наказан.