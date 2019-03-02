Российскому бойцу ММА Александру Емельяненко грозит уголовное дело: видео

Против российского бойца ММА Александра Емельяненко может быть возбуждено уголовное дело за оскорбления в адрес полицейских.

Все началось с того, что золотистый Мерседес 37-летнего Александра Емельяненко, который стоял прямо на пешеходном переходе, попытались эвакуировать на штрафплощадку. Спортсмен оттолкнул работника, сел в машину и поехал по тротуару. Это успели снять на видео. На пути боец попал в аварию, разбив два автомобиля.

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Правоохранителям удалось отследить его. Емельяненко был пьян. На требование предъявить документы на машину, которой управлял, он ответил категорическим отказом. После чего начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был заблокирован, он был задержан с применением наручников. Для того чтобы справиться с бойцом, нужны были усилия нескольких полицейских. Все это произошло еще 1 марта.

Задержание пьяного Емельяненко

По сообщению ТАСС, против Емельяненко начато уголовное производство по статье 319 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.