Российскому бойцу ММА Александру Емельяненко грозит уголовное дело: видео

34 Читати новину українською
Российскому бойцу ММА Александру Емельяненко грозит уголовное дело: видео

Против российского бойца ММА Александра Емельяненко может быть возбуждено уголовное дело за оскорбления в адрес полицейских.

Все началось с того, что золотистый Мерседес 37-летнего Александра Емельяненко, который стоял прямо на пешеходном переходе, попытались эвакуировать на штрафплощадку. Спортсмен оттолкнул работника, сел в машину и поехал по тротуару. Это успели снять на видео. На пути боец попал в аварию, разбив два автомобиля.

Читайте также: Известный украинский боксер проведет следующий бой в России: дата

Правоохранителям удалось отследить его. Емельяненко был пьян. На требование предъявить документы на машину, которой управлял, он ответил категорическим отказом. После чего начал выражаться в адрес автоинспекторов грубой нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был заблокирован, он был задержан с применением наручников. Для того чтобы справиться с бойцом, нужны были усилия нескольких полицейских. Все это произошло еще 1 марта.

Задержание пьяного Емельяненко

По сообщению ТАСС, против Емельяненко начато уголовное производство по статье 319 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

blog_ava
Депутаты Найем и Залищук, которые вышли из БПП заявили кого поддержат на выборах
сегодня
914
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства Новости России
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
сегодня 11:36 Лень оформил дабл-дабл в невероятном матче за "Атланту": видео
29
Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео
сегодня 08:27 Украинка Ястремская претендует на звание самой стильной теннисистки мира: фото и видео
65
Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
1 марта 17:14 Ястремская о Серене Уильямс: Не скажу, что она мой кумир, возможно, я могла ее обыграть
58
Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
1 марта 13:40 Петряк: В Венгрии о чемпионате Украины ничего не знают, он никому неинтересен
66
Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
1 марта 13:33 Свитолина помогает своему любимому готовиться к полуфиналу турнира в Дубае: видео
58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук