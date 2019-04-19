Российскому боксеру жестко отказали в бою против Ломаченко за чемпионский пояс

Российский боксер Роман Андреев планировал провести бой против чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко. На кону должен был стоять чемпионский пояс WBO. Но этот бой не состоится.

На таком поединке настаивал промоутер россиянина Владимир Хрюнов. Он убеждал, что Роман Андреев является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона по версии WBO. Поэтому Ломаченко следующий бой должен провести именно против Андреева. Иначе украинец должен оставить чемпионский титул вакантным.

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Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель сообщил в комментарии "Р-Спорт", что обладатель чемпионского пояса в полулегком весе Василий Ломаченко должен провести защиту титула за 18 месяцев.

"В Ломаченко пока нет обязательного претендента. У него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой для того, чтобы провести обязательную защиту титула", – заявил Франциско Валькарсель.

Бой Василия Ломаченко против Хосе Педраса состоялся 9 декабря 2018 года. Тогда победу одержал украинец. Поэтому защиту титула чемпиона мира по версии WBO Ломаченко должен провести до мая 2020 года.

Сейчас свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. После победы над Кроллой Ломаченко вызвал на бой Майки Гарсия.

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В то же время промоутер украинца уверен, что Василий проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Среди вероятных соперников – олимпийский чемпион Люк Кэмпбелл. Но промоутер последнего не соглашается на такой бой. И следующий поединок украинца состоится не раньше сентября 2019 года. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это только вывих. И шесть недель Ломаченко будет вынужден проходить в гипсе, поэтому сможет боксировать только в сентябре.