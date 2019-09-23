Россию могут не допустить на Олимпиаду-2020: WADA ускорила процесс рассмотрения этого вопроса

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Россию могут не допустить на Олимпиаду-2020: WADA ускорила процесс рассмотрения этого вопроса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) кодексу WADA. Все это может закончиться тем, что Россию снова не допустят к участию в Олимпиаде.

WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре согласно Международному стандарту о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствие между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

Напомним, британское издание The Telegraph ссылаясь на свои источники, отмечает, что Москва манипулировала данными в течение последних 18 месяцев. Всемирное антидопинговое агентство также считает, что таким образом Россия пыталась скрыть системное применение допинга российскими спортсменами.

К слову: Против 43 российских спортсменов открыли дело из-за допинга, подозревают 298 человек

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и представить в WADA объяснения этих несоответствий. Россию могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020, если нарушения подтвердятся.

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Теги: Новости России Спорт Олимпиада-2020 Допинг Новости Спорта
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